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Землю накроют еще две магнитные бури в мае: названы опасные даты

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Когда ждать следующую магнитную бурю Новость обновлена 14 мая 2024, 16:19
Когда ждать следующую магнитную бурю. Фото Википедия

Геомагнитный шторм будет средней интенсивности

После сильнейшей магнитной бури за последние 20 лет, которая закончится 15 мая, следующая геомагнитная активность проявится уже через 10 дней. Однако ее интенсивность будет в разы ниже.

Об этом сообщили на сайте Мeteoagent, который составляет онлайн-прогноз с помощью информации со спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру. По данным экспертов, следующие бури будут 25 и 27 мая.

Согласно прогнозу, следующая магнитная буря накроет Землю 25 мая. Геомагнитный шторм будет средней интенсивности (К-индекс 4). Для сравнения, 10, 11 и 12 мая К-индекс был 9.

После этого однодневная магнитная бурая ожидается 27 мая. Также как и предыдущая, она будет средней интенсивности (К-индекс-4).

Справка: магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Она может сказываться на поведении животных и даже выводить из строя электронную технику. Кроме того, метеозависимые люди в эти дни могут ощущать ухудшение самочувствия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в космос хотят запустить сеть зеркал. Они помогут увеличить продуктивность солнечных электростанций на Земле.

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#Земля #Магнитная буря