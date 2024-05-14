Украина может бить по территории РФ или нет? В Великобритании запутались в заявлениях

В Британии следят за тем, чтобы Украина не нарушала международное гуманитарное право

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс прокомментировал заявление главы МИД Дэвида Кэмерона о том, что Украине можно бить по территории РФ ракетами западных союзников. Он заявил, что Британия считает Крым украинской территорией.

Об этом Грант Шаппс сказал на конференции Sea Power Conference в Лондоне, передает The Independent. Об ударах по территории самой РФ он отказался говорить что-либо.

Глава Минобороны подчеркнул, что Великобритания признает территории Украины в границах 1991 года и никак иначе.

"Как вы знаете, мы предоставили разрешения на использование оружия на территории Украины, включая Крым, который, по нашему мнению, является неотъемлемой частью Украины. Я не буду заходить дальше этого", — сказал он.

Вместе с тем Грант Шаппс добавил, что Великобритания будет следить за тем, чтобы ее оружие и других союзников использовалось Украиной при полном соблюдении международного гуманитарного права.

Напомним, что 3 мая министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в комментарии иностранным СМИ сказал, что Украина может использовать оружие, предоставляемое страной, чтобы бить по целям на территории России. Это ее законное право на фоне непрекращающихся российских атак.

В Кремле отреагировали на эти слова очередными угрозами, заявив, что ударят по военным объектам Британии, если Украина это сделает. А высказывания Кэмерона назвали враждебными.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Великобритании отреагировали на ядерные угрозы РФ. Премьер страны Риши Сунак заявил, что это полное безрассудство диктатора Владимира Путина.