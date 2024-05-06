Россия официально пригрозила ударами по военным объектам Великобритании: подробности

Британскому послу передали предупреждение

В понедельник, 6 мая, в МИД России был вызван посол Великобритании Найджел Кейси. Ему был выражен "решительный протест" в связи с заявлением министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары британским оружием по территории РФ.

Об этом сообщает МИД РФ. Там отметили, что послу "было жестко указано на то, что враждебный выпад Кэмерона прямо противоречит ранее звучавшим заверениям британской стороны при передаче киевскому режиму крылатых ракет большой дальности, что они ни при каких обстоятельствах не будут применяться по территории России".

"Тем самым глава Форин-офиса (внешнеполитического ведомства Великобритании. — Ред.) дезавуировал эту позицию, признав де-факто свою страну стороной конфликта. Послу заявлено, что российская сторона рассматривает слова Кэмерона как свидетельство серьезной эскалации и подтверждение возрастающей вовлеченности Лондона в военные действия на стороне Киева", — говорится в сообщении.

В МИД РФ также сообщили, что Кейси "был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами".

"Посол был призван задуматься о неизбежных катастрофических последствиях таких враждебных шагов Лондона и незамедлительно самым решительным и недвусмысленным образом опровергнуть воинственные провокационные высказывания главы Форин-офиса", — сказано в сообщении.

Напомним, Кэмерон в комментарии Reuters заявил, что Украина действительно может использовать оружие, предоставляемое Великобританией, чтобы бить по целям на территории России. По его мнению, это ее законное право как страны, которая защищается от агрессии террористов.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что последние заявления министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона об ударах оружием Англии по территории РФ "опасны" и "нагнетают напряженность".