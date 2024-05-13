"Безрассудство Путина поражает": в Великобритании отреагировали на ядерные угрозы России

Путин создает угрозу не только для Украины

На недавние ядерные угрозы президента России Владимира Путина продолжают реагировать мировые лидеры. Так, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что в настоящее время мир как никогда ближе ядерной эскалации.

По его словам, безрассудство Путина создает угрозу не только для Украины. Об этом сообщает Guardian New.

Сунак отметил, что война вернулась в Европу. Союзники НАТО опасаются, что в случае успеха российского диктатора в Украине они могут стать следующими.

"Безрассудство Путина подвело нас к опасной ядерной эскалации ближе, чем когда-либо со времен Карибского кризиса", — сказал Сунак.

Заметим, что карибский кризис – это напряженное противостояние между СССР и США, возникшее в результате тайного размещения Советским Союзом ядерных ракет на Кубе в октябре 1962 года в ответ на установку ракет в Турции. Тогда впервые в истории человечества обе сверхдержавы приблизились к прямому военному противостоянию и непосредственной угрозе начала ядерной войны.

Напомним, что Путин анонсировал в России обучение по отработке возможности применения тактического ядерного оружия. По его словам, это происходит для повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач. В то же время, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал целью учений — отработку ответного удара на применение британского оружия по России.

Ранее "Телеграф" писал, что будет ждать Путина после уничтожения Крымского моста.