Лондон переходит на "военные рельсы": британский эксперт объяснил, что это будет означать для Украины

Среди прочего Великобритания лишается бюрократических проволочек при закупке вооружения.

В апреле премьер Великобритании Риши Сунак объявил о переводе оборонной индустрии страны на "военные рельсы", поставив цель к 2030 году тратить на отрасль 2,5% ВВП. Это происходит на фоне не только войны в Украине, но и ряда диверсий с российским следом в разных локациях в Европе, включая Великобританию.

К примеру, двум британцам предъявлены обвинения в помощи российским спецслужбам после вероятного поджога связанного с Украиной предприятия в Лондоне.

Что стоит за последними решениями правительства Соединенного Королевства и чего ждать Украине, "Телеграфу" рассказал британский эксперт по вопросам обороны и безопасности аналитического центра RAND Europe Джеймс Блэк.

Аресты подозреваемых в связях с РФ

Блэк рассказывает, что у России есть долгая история подозрений в диверсиях и убийствах на территории Великобритании, включая вероятное использование нервно-паралитического вещества "Новичок" российской разведкой во время терактов в Солсбери в 2018 году, когда целью были бывший сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

— В ответ на такие угрозы, а также на растущий вызов со стороны Китая, Великобритания и многие другие европейские страны усилили свое внимание к противодействию враждебным государственным субъектам, включая [противодействие] шпионажу, подрывной деятельности и дезинформации или пропагандистским кампаниям, — отмечает аналитик.

Эксперт объясняет, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину из стран Европы, включая Великобританию, было выдворено около 600 российских дипломатов, в том числе 400 подозреваемых в шпионаже.

— Последнее объявление российского атташе по обороне в Лондоне персоной нон-грата, снятие дипломатической защиты с ряда объектов, принадлежащих России, в Великобритании, а также ограничение дипломатических виз для российских чиновников произошли после серии арестов лиц, подозреваемых в проведении поддерживаемых Россией диверсий в Великобритании. Среди них – поджоги предприятий, связанных с Украиной.

Существует ощущение, что такие действия России усилились и вышли за рамки обычного сбора разведданных, которое конкурирующие государства проводят друг против друга, что отражает ухудшение отношений между Лондоном и Москвой и желание России подорвать международную поддержку Украины, поскольку война затягивается, и расходы на нее растут, – говорит Джеймс Блэк.

Лондон наращивает оборонительные возможности

Великобритания при этом является одним из наиболее надежных партнеров Киева, который поставляет военную помощь как через финансирование закупок иностранного оборудования и боеприпасов, так и предоставление оружия непосредственно из собственных запасов.

Джеймс Блэк отмечает, что Британия, как и многие другие страны НАТО, вовсю пытается увеличить оборонное производство темпами, необходимыми как для поддержки украинцев, так и для пополнения собственных исчерпанных запасов.

— Это отражает наследие лет сравнительно низких инвестиций в оборонную промышленность, включая квалификацию работников, оборудование и цепи поставок, а также отставание, существующее между заключением новых контрактов и наращиванием темпов производства, — рассказывает он.

Учитывая недавнюю ситуацию с задержкой выделения военной помощи США из-за споров в Конгрессе, ускорение оборонного промышленного производства в Европе стало еще более неотложным приоритетом, считает эксперт.

— Поскольку украинские военные находятся во все более сложном положении на передовой из-за нехватки боеприпасов, — говорит Джеймс Блэк.

Лондон объявил о выделении дополнительных 10 млрд фунтов стерлингов (свыше 487 млрд грн) для увеличения производства вооружения британской промышленностью.

— Великобритания также засвидетельствовала долгосрочное обязательство предоставлять миллиарды фунтов стерлингов помощи Украине столько, сколько это необходимо, и тесно сотрудничает с другими партнерами через коалициии возможностей, созданные для координации помощи среди международных спонсоров Киева – например, сотрудничая с Латвией в лидерстве в коалиции стран, поставляющие FPV-дроны, — подчеркивает Блэк.

Риши Сунак публично подтвердил обязательство ежегодно выделять до трех миллиардов фунтов стерлингов (или около 146 млрд грн) военной поддержки Украине, по крайней мере, до конца десятилетия.

Аналитик RAND Europe добавляет, что недавно в Соединенном Королевстве было представлено новое Агентство оборонных инноваций для привлечения инвестиций в передовые технологии, в том числе базирующиеся на уроках с поля боя в Украине.

— Это будет подкреплено обязательством тратить как минимум 5% оборонного бюджета на исследования и разработки. Министерство обороны Великобритании также объявило о новой интегрированной модели закупок, которая будет направлена на ускорение приобретения новых военных возможностей гораздо более быстрыми темпами, без бюрократических проволочек.

Есть надежда, что такие меры ускорят модернизацию вооруженных сил Великобритании, а также укрепят устойчивость и мощь оборонно-промышленной базы и окажут усиленную поддержку Украине – в конечном счете, это поможет противостоять российской агрессии и усилить коллективную оборону и безопасность в Европе, — заключает британский эксперт.

Отметим, что в январе 2024 года Киев и Лондон заключили десятилетнее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, чтобы ВСУ достигли уровня, при котором в случае военной агрессии против Соединенного Королевства Украина была способна оказать эффективную военную помощь британским партнерам.

Кроме сопредседательства в коалиции дронов, Великобритания возглавляет коалицию способностей морской безопасности и должна следующую декаду вносить значительный вклад в развитие морского флота Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как Украина под землей и за "декорациями" создает сеть оружейных заводов.