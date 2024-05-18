Будут вручать не только повестки: с 18 мая военнообязанным могут направлять еще один документ

За неявку в ТЦК уклониста могут лишить прав водить авто

С 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Теперь кроме повесток военнообязанным могут выдавать еще один документ — требование прибыть в ТЦК.

О том, что такое это требование и кому его будут высылать, рассказала адвокат Екатерина Анищенко в интервью "РБК-Украина". Она подчеркнула, что повестка и требование — это разные документы.

Сперва военнообязанному мужчине вручают или высылают повестку с требованием явиться в ТЦК для уточнения данных или прохождения ВВК. Если он проигнорирует повестку и не явится в указанные сроки, то ТЦК имеет право обратиться в полицию для административного задержания и принудительной доставки такого лица в военкомат.

Если в течение 5 дней полиция не может разыскать военнообязанного, то ТЦК отправляет ему заказным письмом требование явиться в военкомат.

"Требование — это, по сути, досудебное регулирование спора, где предполагается, что лицо должно явиться в ТЦК", — говорит Екатерина Анищенко.

Требование будет считаться врученным, когда сотрудник почты ставит отметку о получении письма адресатом, или об отказе получать письмо, или о невозможности вручить его по месту регистрации.

Если военнообязанный гражданин в течение 10 календарных дней после вручения требования так и не явился, то ТЦК обращается в суд и к уклонисту могут применить определенные меры: лишить права управлять автомобилем или наложить другие административные взыскания.

Суд будет рассматривать дело уклониста в порядке письменного производства, то есть без вызова человека в суд.

"В законе указано, что такие дела будут рассматриваться в судах в течение 30 дней, но я думаю, что это займет больше времени. Возможно, около двух месяцев", — подытожила Екатерина Анищенко.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине ввели жесткие ограничения для владельцев авто. С 18 мая часть транспорта нельзя перемещать даже в пределах областей.