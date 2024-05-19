Обновление данных в ТЦК: в Минобороны дали важные советы

Обновить данные можно даже онлайн

В Украине с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Теперь военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные.

Как отметили в Министерстве обороны, всем военнообязанным, призывникам и резервистам от 18 до 60 лет необходимо обновить свои данные. В частности, нужно указать номер мобильного телефона, фактический адрес проживания и email (при наличии).

Это можно сделать следующим образом:

через приложение "Резерв+";

в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП);

в территориальном центре комплектации и социальной поддержки (ТЦК);

В Минобороны подчеркнули, что это важно сделать до 16 июля. Если гражданин не обновит свои данные, его можно будет привлечь к административной ответственности.

Что известно о "Резерв+"

Приложение доступно для загрузки из App Store (здесь) и Google Play (здесь). Это удобный способ пройти обязательную процедуру и увидеть, какая информация находится в реестре "Оберег".

В приложение "Резерв+" подтянется информация из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Она будет содержать дату обновления данных, ФИО, дату рождения, ИНН, а также при наличии — сведения о бронировании и отсрочке, дате прохождения медкомиссии и пригодности/непригодности, военно-учетной специальности и т.д.

Обратите внимание! До 18 июня 2024 приложение будет работать в тестовом режиме. Затем в нём появится QR-код. Отметим, представители ТЦК, полиции и пограничники получили право проверять военно-учетные документы. Штрих-код в военном билете или QR-код в приложении покажет, что лицо обновило свои данные.

Приложение "Резерв+" не станет полноценным ТЦК в смартфоне. Через него не будут посылаться повестки для явки в военкомат на медицинскую комиссию. По-прежнему повестка должна вручаться лично и под подпись.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 18 мая в Украине заработало приложение "Резерв+". В нём можно обновить данные для ТЦК.