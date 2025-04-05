Увеличить урожай картофеля поможет фольга: как и когда ее использовать

Для богатого урожая необязательно использовать химию

В середине–конце апреля многие начинают высаживать картофель — традиционную культуру, без которой трудно представить посевной сезон. Но чтобы получить щедрый урожай, важно учесть тонкости посадки: от соседства с другими растениями до одного простого действия, которое стоит сделать прямо в лунке.

Как оказывается повысить урожайность овоща можно с помощью фольги. В ее составе есть полезные микроэлементы, а именно медь, алюминий и железо. В материале Actualno подсказали, как и когда ее стоит использовать на огороде.

Как увеличить урожай картофеля при посадке

Чтобы получить щедрый урожай картофеля, огородники используют разные хитрости — и одна из них может удивить. Оказывается, при посадке овоща полезно положить в каждую лунку небольшой шарик из алюминиевой фольги.

Такой простой трюк не только обогащает почву микроэлементами, но и помогает защитить клубни от вредителей и болезней. Кроме того, фольга делает землю более рыхлой, благодаря чему картофель растет быстрее и меньше подвержен гниению.

Перед тем как посадить картошку, приготовьте маленькие плотные шарики из фольги и возьмите их с собой на участок. В каждую лунку, куда будете укладывать клубни, положите по одному такому шарику. Урожай вас точно порадует, более того, овощи будут здоровыми и крупными!

Что положить в лунку при посадке картофеля

"Телеграф" писал ранее, когда наступает лучшее время для посадки картофеля. Не спешите сделать это до Пасхи.