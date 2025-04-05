Дешево и сердито: в Сумской области сдают старую "двушку" почти даром (фото)

Арендовать жилье могут только семьи

В самом центре Конотопа, что в Сумской области, появилось предложение для аренды двухкомнатной квартиры. В доме нет ремонта, горячей воды, однако владелиц обещает удобное расположение.

Данное объявление разместили на популярном сайте купли-продажи. Как написала автор, стоимость аренды составляет всего 500 грн в месяц, но следует отметить, что к этой сумме нужно добавлять коммунальные платежи.

Квартира находится в нелучшем состоянии: ремонт здесь косметический, старое паркетное покрытие сильно изношено, окна – деревянные и нуждаются в реставрации. Кроме того, в доме нет горячей воды.

Если вы готовы к некоторым неудобствам, такое предложение может стать идеальным вариантом для молодых семей или тех, кто хочет сэкономить на аренде в центре города.

Планировка квартиры – смежная, то есть комнаты проходные, что стоит учесть при выборе.

Дом, в котором сдаются комнаты, построен еще в 80-90-х годах и имеет всего 3 этажа. Это типичный жилищный фонд со всеми стандартными коммуникациями: газ, центральное водоснабжение и канализация, электричество. Отсутствие горячей воды может быть минусом, но, с другой стороны, квартира расположена возле ближайших магазинов, аптек и остановок транспорта.

Арендная плата вносится за 3 месяца. Также важно отметить, что арендовать дом могут только семьи.

Если вы ищете недорогое жилье в Сумской области и готовы к небольшим трудностям с ремонтом и отсутствием горячей воды, то эта квартира может стать для вас хорошим вариантом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве продают квартиру в аварийном состоянии. При необходимости в капремонте жилье может заинтересовать покупателей своей ценой и расположением.