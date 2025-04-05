Жена футболиста сборной Украины примерила новый купальник на Мальдивах: пикантные фото

Девушка похвасталась идеальной фигурой на фоне невероятного пейзажа

Жена полузащитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова Лиза продолжает радовать свою многотысячную армию поклонников в Instagram горячими снимками. Девушка посетила Мальдивы, а совсем недавно побывала на Бали.

Лиза поделилась в Instagram несколькими фото, сделанными в тропическом раю. Судакова позировала в черно-белом бикини, которое подчеркивало ее идеальную фигуру.

"Огонь", "Нет слов, ты просто чудо", "Невероятная", "Буквально идеал", — пользователи засыпали Лизу комплиментами.

Лиза Судакова

Отметим, в сезоне 2024/25 22-летний Георгий сыграл 30 матчей на клубном уровне, оформив 12 голов и 4 ассиста.

Напомним, сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций. По итогам 6 туров украинцы заняли второе место в квартете. Судаков отыграл во всех шести поединках в ЛН, забив гол и отдав ассист.

В стыковом раунде Сине-желтые проиграли бельгийцам в 2-матчевом противостоянии, пропустив три безответных гола в ответном поединке. Георгий выходил в старте в обеих встречах, результативными действиями не отмечался. Первая игра завершилась со счетом 3:1 в пользу украинцев. Теперь на нашу команду ожидают игры отбора на ЧМ-2026.