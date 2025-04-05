Не задекларировало имущества на 20 млн. Во Львовской области депутат отделался смешным наказанием за правонарушение

Свою вину нардеп признал

Городской депутат во Львовской области Игорь Чернейко не указал в декларациях за два года имущества почти на 20 млн грн. Суд уже вынес ему приговор, оштрафовав на 68 тысяч гривен.

Об этом говорится на портале Единого государственного реестра судебных решений. Отмечается, что депутат Жидачевского городского совета не внес в декларации за 2022 и 2023 немало имущества.

В декларацию за 2022 год Чернейко не внес два сооружения общей площадью 1,7 тыс. м², которые расположены в Жидачево на улице Промышленной. Известно, что владельцем этой недвижимости есть именно депутат с мая 2021 года, на момент приобретения она стоила 2,8 млн грн.

Игорь Чернейко

Что не задекларировал депутат:

нежилые здания на ул. Промышленной в Жидачево стоимостью 2,8 млн грн

комплекс помещений на ул. Шашкевича в Жидачево стоимостью 3,5 млн грн

четыре земельных участка общей стоимостью свыше 12,4 млн грн

цех по обработке природного камня с бытовым корпусом стоимостью 739 тыс. грн

легковой автомобиль ВАЗ 21043, 2005 года выпуска стоимостью 28 тыс. грн

В целом все не внесенное Чернейком имущество за 2022 год оценивается в 19,4 млн грн. Также нардеп внес ложную информацию и в декларацию за 2023 год, не добавив вышеуказанное имущество.

На заседании суда депутат признал свою вину. Судья Роман Равлинко назначил Чернейко штраф в 68 тысяч грн согласно обвинению по ч. 2 ст. 366-2 УКУ. Депутату также на год запретили занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления.

Добавим, что Игорь Чернейко и его жена Романа – предприниматели. За 2023 они задекларировали 7,6 млн грн дохода от предпринимательства, а за 2022 год — 5,2 млн грн.

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