"Должно быть справедливо": в Раде рассказали, будет ли обсуждаться вопрос "экономического бронирования"

Пока нет ни одного законопроекта по этому поводу, но …

Вопрос возможности "экономического бронирования" в Украине пока не принимался. И законопроект по этому поводу не выносился на повестку дня, его пока нет.

Однако дискуссия на этот счет точно нужна. Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко в эфире телемарафона.

"Я думаю, что нам надо просто эту дискуссию провести. Потому что Давид Арахамия, когда это комментировал, он четко сказал, что идет дискуссия, нет сейчас на столе законопроектов, которые бы там предлагались в повестку дня или были бы на каком-то финальном этапе. Это все еще будет обсуждаться какое-то время", — сказал он.

Корниенко считает, что идея экономического бронирования, прежде всего вопрос общества и социальной справедливости. Поэтому все, кто за и против этого должны просто поговорить.

"Дать ответ на вопрос, не случится ли так, что будут бронированы только те, кто имеет доход и мы добавим ко всем несправедливости бронирования еще одну линию раскола общества на богатых и бедных", — сказал зам.

В то же время политик заметим, что есть большой запрос "у всех бизнесменов и производителей, промышленности и в сфере услуг по поводу того, как сохранить свои предприятия при отсутствии рабочих сил". Ведь не все предприятия могут получить бронь и профессионалы, годами работавшие на должностях, сейчас вынуждены воевать.

Корниенко акцентировал, что нужно и дальше проводить дискуссию. Но сейчас нет активных шагов к принятию решений, несмотря на то, что это активно обсуждается в соцсетях.

"Я думаю, что бронирование должно быть справедливым, а вот как оно будет реализовываться по разным направлениям, то это уже вопрос более практический, который во время дискуссий можно решить", — добавил политик.

Ранее "Телеграф" писал, что нардеп рассказал, готовы ли Германия и Польша вернуть военнообязанных украинцев.