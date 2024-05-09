Украинцам за границей разрешили выдавать паспорта: Рада приняла новый закон, подробности

Законопроект регулирует и другие вопросы

Верховная Рада приняла в целом проект закона о предоставлении отдельных административных услуг украинцам, в том числе за границей. За соответствующий законопроект №11017 проголосовали 236 народных депутатов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Он объяснил, что этот документ, в частности, позволит государственному предприятию "Документ" продолжить выдавать документы за рубежом.

Стоит отметить, что законопроект также закрепляет возможность одновременного оформления, обмена паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу. Также предполагается, что паспорт гражданина Украины в форме карты оформляется бессрочно лицам, достигшим 65 лет.

Кроме того, в документ закреплено положение, что срочное оформление (в том числе вместо утраченного или похищенного) и обмен паспорта гражданина Украины осуществляется в срок не позднее 7 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты. В действующей редакции предполагалось 10 рабочих дней.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что после принятия закона о мобилизации украинским дипломатическим учреждениям за рубежом запретили предоставлять консульские услуги гражданам Украины мужского пола. Вскоре после этого глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил с заявлением. Он сообщил, что сейчас нарабатывается справедливый механизм работы учреждений.

Зарубежные подразделения паспортного сервиса ГП "Документ", после приостановки выдачи документов украинцам за рубежом, 6 мая сообщили о возобновлении предоставления услуг. Правда, пока в тестовом режиме.