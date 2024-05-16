Увольнение коллаборантов: Зеленский ветировал законопроект, что известно

Он отправлен на доработку

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал принятый парламентом законопроект №7731. Он должен был разрешать работодателю увольнять с работы человека за коллаборационизм.

Об этом говорится на странице Верховной Рады Украины. В настоящее время этот законопроект направили на рассмотрение в профильный комитет парламента.

Глава государства наложил на него вето и прикрепил к законопроекту свои предложения еще 15 мая.

Заметим, что принятый Верховной радой законопроект №7731 дает дополнительные основания работодателю на предприятиях критической инфраструктуры увольнять рабочих за коллаборационизм. Он был создан, по словам депутатов, из-за частых случаев работы на критических предприятиях сотрудничающих с РФ людей.

Если он вступит в силу, то работодатель будет иметь право расторгнуть трудовой договор при условии, что приговор суда вступил в законную силу, которым работник осужден за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины.

Также документ вводит обязательное установление правил поведения на предприятиях, учреждениях, организациях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и/или объектах или операторах критической инфраструктуры.

В этих правилах должно быть положение о:

предоставление работниками информации относительно имеющихся у них связей с физическими лицами, постоянно проживающими на территории России или временно оккупированной территории Украины;

обязательства работников о неразглашении информации с ограниченным доступом, в частности информации, составляющей государственную или коммерческую тайну, а также условия работы с конфиденциальной информацией.

Также стратегически важные госорганизации могут отстранить работника от работы в случае проведения служебной проверки.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский приехал в Харьков проводить Ставку. Приняты важные решения.