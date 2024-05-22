Обновить данные в ТЦК, ЦПАУ и через "Резерв+": как это сделать, подробная инструкция

Военнообязанные мужчины должны актуализировать свои данные

На протяжении 60 дней со дня вступления в силу закона о мобилизации (до 16 июля 2024 года) военнообязанные должны обновить учетные данные. Для этого есть три способа.

Обновить данные можно через ТЦК и СП, Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) и через мобильное приложение "Резерв+". Для обновления данных в ТЦК туда необходимо явиться лично. О том, как сделать это в ЦПАУ и через "Резерв", с подробной инфографикой рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Как обновить данные в ЦПАУ

Сделать это могут, в том числе и те, у кого нет военного билета и кто давно не обновлял данные в военкомате. Необходимо прийти в ближайший центр предоставления админуслуг, перед этим можно записаться через электронную очередь. С собой надо иметь: паспорт, идентификационный код, мобильный телефон.

Там нужно заполнить заявку, указав актуальные данные. В обновлении данных помогает администратор ЦПАУ. После этого военнообязанному выдают выписку об обновлении данных, заверенную подписью и печатью ЦПАУ.

Как обновить данные через "Резерв+"

"Резерв+" — мобильное приложение для военнообязанных. Для того чтобы обновить свои данные через него, его нужно загрузить на свой телефон через App Store или Google Play.

После авторизации с помощью BankID появятся поля для подтверждения или обновления данных. Появляется номер телефона — если он актуален, нажимаем "подтвердить", если нет — вводим новый. Это же нужно сделать с электронной почтой и местом проживания.

После подтверждения или обновления данных, законная обязанность считается выполненной. После этого данные подгрузятся из реестра "Оберег", можно будет посмотреть, что государство знает о вас.

Важно иметь в виду, что сейчас встать на учет через "Резерв+" или получить бронирование от мобилизации невозможно. На данный момент через приложение можно только обновить данные и получить выписку из реестра "Оберег".

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Как сообщал "Телеграф", исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко рассказал, что пока не истекли 60 дней, отведенные на обновление данных, работники ТЦК не имеют оснований принудительно доставлять человека в военкомат. Однако ему все же могут вручить повестку.