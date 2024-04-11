В Кабмине наплевали на поручения Зеленского? Названа огромная проблема с электростанциями в Украине

Компанию, которая является лидером рынка, никто даже не привлек к выполнению работ по созданию фортификационных сооружений

Украинские энергетические объекты остались чрезвычайно уязвимыми из-за неудачных действий Кабинета министров, заявил украинский предприниматель, председатель Комитета по развитию инфраструктуры Федерации работодателей Украины, основатель дорожной Группы Компаний Autostrada Максим Шкиль. По его словам, именно правительство виновато в том, что объекты энергетики полностью не были защищены оборонными сооружениями.

Об этом Шкиль написал на своей странице в Facebook. Как пример он привел ситуации с компанией Autostrada.

"Много было критики и блокирования строительства защиты энергетических объектов. Возможные потери для экономики в результате таких действий несоразмерны с затратами. Это понимал Президент, ставил задачи, но ему постоянно врали!

Долг перед Autostrada (строительная компания, — Ред.) только за защиту энергетических объектов более 5 млрд. Министерство финансов считало, что это не приоритетно и играли в постоянный футбол между Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры Украины, результат — финансирования нет, а те задачи, которые ставил Верховный Главнокомандующий нереализованы", — сказал Шкиль.

Он также добавил насчет фортификаций, что компанию, которая является лидером рынка, никто даже не привлек к выполнению соответствующих работ.

"Результат — выполнение программы Президента по строительству фортификационных сооружений тоже все видят. Говорить – не делать… плохо, что за ложь перед Президентом в условиях войны нет ответственности! Сегодня последствия таких действий могут быть катастрофическими", — подытожил Шкиль.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 11 апреля во время массированной атаки по Украине была уничтожена Трипольская ТЭС в городе Украинка. Она являлась крупнейшим поставщиком электроэнергии для Житомирской, Киевской и Черкасской областей.