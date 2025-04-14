"Ужасное кровопролитие": после атаки на Сумы диаспора в Канаде выступила с требованиями сильнее вооружить Украину

Канада и союзники должны отказаться от попыток умиротворения России и попыток заставить Кремль пойти на мир

Западные страны должны срочно предоставить Украине еще больше вооружения, чтобы остановить кровопролитие, которое устроил российский режим. Террористический удар россиян по Сумам 13 апреля демонстрирует, что переговоры не помогают, нужна сила оружия и победа над Кремлем.

Об этом заявила президент Конгресса украинцев Канады Александра Хичий, сообщает "Укринформ". Она отметила, что нужно больше оружия для Украины, в том числе системы противовоздушной обороны.

"Ужасное кровопролитие, которое Россия совершает в Украине, не прекратится, пока Канада и союзники не предоставят Украине оружие и системы противовоздушной обороны, необходимые для защиты украинских городов и победы над Россией. Как сказал президент Зеленский, переговоры не останавливают баллистические ракеты и бомбы", — сказала Хичий.

По ее словам, Канада и союзники должны отказаться от попыток умиротворения России и попыток заставить Кремль пойти на мир. Вместо этого нужно усилить санкционное давление на РФ, признать ее государством-спонсором терроризма и предоставлять Украине все необходимое для победы над россиянами.

Напомним, что 13 апреля враг атаковал Сумы двумя баллистическими ракетами. Удары пришлись по центру города, где было много людей, в том числе на улице, в автомобилях и общественном транспорте. Как сообщили в Сумской МВА, именно второй удар стал тем, который привел к большим человеческим потерям. Удар пришелся на Вербное воскресенье, когда улицы города были заполнены людьми.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество к жесткой реакции на террор. А известный политолог развенчал заявления некоторых лиц о том, куда ударили россияне в Сумах. По его словам, военных в месте российской атаки не было. Зато в результате российского ракетного удара по Сумам погибла целая семья с ребенком.