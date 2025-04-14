"Калечить российскую экономику": сенатор США жестко пригрозил Путину после атаки России на Сумы

В Сенате на рассмотрении находится законопроект о 500% пошлинах на российские энергоносители

США должны ввести дополнительные санкции против России, если она не согласится на немедленный мир в Украине. Ужасный ракетный удар по Сумам, который российский режим устроил 13 апреля – это ответ Кремля на усилия США, направленные на достижение мира.

Об этом написал сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм. Он назвал "варварской" атаку россиян по Сумам, где погибли десятки мирных жителей.

"Путин и мир, очевидно, не вписываются в одно предложение… Если в ближайшее время не произойдет кардинальных изменений, для меня очевидно, что единственная надежда положить конец этой войне — это продолжать калечить российскую экономику и наказывать тех, кто поддерживает Путина", — отметил он.

Отметим, что недавно в Сенате США был представлен законопроект о масштабных пошлинах против российских энергоносителей, которые могут быть введены в случае отказа Кремля от мирных переговоров или в случае нарушения россиянами потенциального мирного соглашения с Украиной. Соавторы законопроекта – республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль, под документом поставили подписи еще 50 сенаторов – по 25 от обеих партий, Республиканской и Демократической.

Напомним, что 13 апреля враг атаковал город Сумы двумя баллистическими ракетами. Удары пришлись по центру города, где было много людей, в том числе на улице, в автомобилях и общественном транспорте. Как сообщили в Сумской МВА, именно второй удар стал тем, который привел к большим человеческим потерям. Удар пришелся на Вербное воскресенье, когда улицы города были заполнены людьми.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество к жесткой реакции на террор. А известный политолог развенчал заявления некоторых лиц о том, куда ударили россияне в Сумах. По его словам, военных в месте российской атаки не было. Зато в результате российского ракетного удара по Сумам погибла целая семья с ребенком.