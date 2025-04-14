"Старинная техника": украинец показал фокусы с голубями и насмешил сеть (видео)

Событие произошло у мусорника

Мужчина в Виннице показал, как нужно разговаривать с птицами. Украинцы удивлены тем, как это произошло.

Соответствующее видео распространяется в сети Тик Ток. Авторы отметили, что это было очень круто.

"В Виннице была восстановлена техника коммуникации с птицами", — подошли видео так.

Неизвестный стоял рядом с муссорником, где было большое количество голубей, которые окружили мужчину. Он начал размахивать руками, нагибаться, только потом на его руку начали массово взлетать птицы. Через несколько секунд сидели 3 голубя.

Кстати, девушка в Киеве создает украшения из фекалий голубя и продает их за большие деньги.

Видео, где неизвестный мужчина общается с птицами, стало очень вирусным и набрало много просмотров и лайков. Украинцы решили прокомментировать и написать мнение по поводу увиденного.

Кто-то писал, что это тренировка боевых голубей. Еще один пользователь сети остроумно пошутил, что в соседней России будут новости о мобилизации биологического оружия. А также называли мужчину "тренером голубей".

Были и шутки о том, что в Украине дорожает мясо. Популярная фраза: "Будь проще, и к тебе потянутся люди" тоже есть среди комментаторов, но выкрутили это совсем в другую сторону.

Ранее "Телеграф" писал, что дед-квадробер в Одессе мяукал на прохожих.