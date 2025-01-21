От штрафов до принудительной доставки. Сколько раз можно проигнорировать повестку
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За длительное уклонение от мобилизации могут быть привлечены к уголовной ответственности
В Украине нет ограничений на повторное вручение повесток военнообязанным. Каждая новая повестка устанавливает новую обязанность гражданина явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Повторная повестка имеет другую дату, которая создает новые правовые основания для обязательной явки в ТЦК. Игнорирование такого вызова может привести к наложению административного штрафа, однако уплата штрафа не освобождает от исполнения обязанностей, определенных законодательством, пишет РБК-Украина.
Согласно статье 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", гражданин остается обязанным выполнить требования повестки даже после уплаты штрафа, поскольку это не отменяет вызов в ТЦК.
Что угрожает за игнорирование повестки
В случае повторного игнорирования вызова военнообязанному могут быть применены дополнительные меры:
- Административный штраф. Повторное правонарушение снова карается штрафом, но это не освобождает от обязанностей.
- Временное лишение права вождения транспортного средства. ТЦК имеет право обратиться в суд с целью применения этой санкции.
- Принудительная доставка. Полиция по решению ТЦК может принудительно доставить нарушителя в центр комплектования.
Кроме того, весь период игнорирования вызова считается "длительным административным правонарушением".
Уголовная ответственность: чего остерегаться
Нарваться на срок могут мужчины, систематически избегающие мобилизационных обязательств. Наказываются такие нарушители законом:
- Статья 336 УКУ. Уклонение от призыва при мобилизации или в особый период.
- Статья 337 УКУ. Уклонение от военного учета или учебного собрания.
Напомним, что работники ТЦК и СП имеют право налагать штрафы на нарушителей воинского учета. Если не уплатить штраф в срок, можно нарваться на арест средств на банковских счетах, их принудительное списание, а также арест имущества с возможностью его последующей продажи.
Штраф должен быть уплачен в течение 15 дней с момента получения постановления о его наложении. Если постановление обжаловано, то этот срок начинается после того, как жалоба будет отклонена.
Ранее "Телеграф" писал, что есть два способа оплаты штрафа от ТЦК. Когда он может удвоиться.