От штрафов до принудительной доставки. Сколько раз можно проигнорировать повестку

За длительное уклонение от мобилизации могут быть привлечены к уголовной ответственности

В Украине нет ограничений на повторное вручение повесток военнообязанным. Каждая новая повестка устанавливает новую обязанность гражданина явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Повторная повестка имеет другую дату, которая создает новые правовые основания для обязательной явки в ТЦК. Игнорирование такого вызова может привести к наложению административного штрафа, однако уплата штрафа не освобождает от исполнения обязанностей, определенных законодательством, пишет РБК-Украина.

Согласно статье 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", гражданин остается обязанным выполнить требования повестки даже после уплаты штрафа, поскольку это не отменяет вызов в ТЦК.

Что угрожает за игнорирование повестки

В случае повторного игнорирования вызова военнообязанному могут быть применены дополнительные меры:

Административный штраф. Повторное правонарушение снова карается штрафом, но это не освобождает от обязанностей.

Повторное правонарушение снова карается штрафом, но это не освобождает от обязанностей. Временное лишение права вождения транспортного средства. ТЦК имеет право обратиться в суд с целью применения этой санкции.

ТЦК имеет право обратиться в суд с целью применения этой санкции. Принудительная доставка. Полиция по решению ТЦК может принудительно доставить нарушителя в центр комплектования.

Кроме того, весь период игнорирования вызова считается "длительным административным правонарушением".

Уголовная ответственность: чего остерегаться

Нарваться на срок могут мужчины, систематически избегающие мобилизационных обязательств. Наказываются такие нарушители законом:

Статья 336 УКУ. Уклонение от призыва при мобилизации или в особый период.

Уклонение от призыва при мобилизации или в особый период. Статья 337 УКУ. Уклонение от военного учета или учебного собрания.

Напомним, что работники ТЦК и СП имеют право налагать штрафы на нарушителей воинского учета. Если не уплатить штраф в срок, можно нарваться на арест средств на банковских счетах, их принудительное списание, а также арест имущества с возможностью его последующей продажи.

Штраф должен быть уплачен в течение 15 дней с момента получения постановления о его наложении. Если постановление обжаловано, то этот срок начинается после того, как жалоба будет отклонена.

Ранее "Телеграф" писал, что есть два способа оплаты штрафа от ТЦК. Когда он может удвоиться.