Одессу второй раз за ночь атакуют беспилотники: в городе слышны взрывы

Во время предыдущей атаки было повреждено медицинское учреждение – это уже подтвердили городские и областные власти

Одессу уже второй раз за ночь атакуют ударные беспилотники российских оккупантов. Слышны взрывы, по угрозам отработала противовоздушная оборона, а мониторинговые каналы пишут про по меньшей мере шести вражеских БПЛА типа "шахед" над городом.

В частности, сообщалось о шести БПЛА россиян над Фонтанкой и центральными районами Одессы. Мэр Геннадий Труханов подтвердил взрывы и призвал горожан находиться в безопасных местах.

Во время предварительной атаки было повреждено медицинское учреждение – это уже подтвердили городские и областные власти. В частности, Труханов отметил, что уничтожена операционная, однако пациенты больницы во время атаки не пострадали.

"В результате атаки ударных беспилотников в одном из медицинских учреждений Одессы повреждено перекрытие и остекление, изуродована операционная. Пациенты не пострадали", — говорится в сообщении.

В результате атаки также были повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, магистральная дорога, СТО и автомобили. Всего из-за удара врага пострадали пять человек, обошлось без погибших.

Как сообщалось ранее, россияне 13 апреля нанесли удар баллистической ракетой по городу Сумы. Согласно данным на 14:00, было известно о том, что 31 человек погиб и еще 84 ранены. Среди погибших двое детей.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что ракетный удар россияне нанесли по зданию Конгресс-центра СумГУ и представительство уполномоченного по правам человека было разрушено. Предварительно известно, что, по крайней мере, одна из двух ракет "Искандер" была оснащена кассетной боеголовкой.