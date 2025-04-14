После атаки РФ на Сумы Мерц анонсировал поставки Украине дальнобойных ракет: названо одно условие

Мерц пообещал, что когда будет достигнута соответствующая договоренность, Германия примет участие в поставках ракет

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц после удара россиян по Сумам 13 апреля заявил, что в отличие от канцлера Олафа Шольца всегда был готов поддержать передачу Украине крылатых ракет Taurus. Единственное условие – решение о передаче должно быть согласовано с другими европейскими партнерами.

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle. Мерц подтвердил, что поддержит передачу Украине дальнобойных ракет, добавив, что это уже делают некоторые другие страны-партнеры.

"Я всегда говорил, что сделал бы это, но только по согласованию с европейскими партнерами… Это делают британцы, это делают французы, американцы в любом случае тоже", – сказал он.

Мерц отметил, что когда будет достигнута соответствующая договоренность, Германия примет участие в поставках ракет. Также будущий канцлер подчеркнул, что Вооруженным силам Украины нужно перейти от исключительно оборонительных действий к большей активности, в частности, уничтожая дальнобойным вооружением пути снабжения российской армии – например, в Крыму.

"Вооруженные силы Украины уже три года только реагируют. Пора, чтобы они начали влиять на ход событий", — резюмировал Мерц.

Отметим, что 9 апреля предполагаемый будущий канцлер Германии Фридрих Мерц сделал ряд заявлений на пресс-конференции в Берлине, на которой СДПГ и консервативный блок ХДС/ХСС представили соглашение о коалиции. В своих словах лидер партии ХДС/ХСС ("Христианско-демократический союз" и "Христианско-социальный союз") направил "послание" президенту США Дональду Трампу.

Как сообщалось ранее, недавно Мерц сообщил, что Германия при руководстве ХДС будет стремиться достичь независимости Европы от США в экономическом и оборонном планах. Также Мерц после вступления в должность канцлера хочет выделить Украине военную помощь в размере 3 миллиарда евро. Эти средства были заблокированы его предшественником, канцлером Шольцом.