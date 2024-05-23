Над Украиной заметили странный пассажирский самолет: откуда и куда он летел

Борт появился на радаре примерно в 21:30

В сети распространяется информация о том, что вечером 22 мая над территорией Украины якобы пролетел пассажирский самолет. И это при том, что с начала полномасштабного вторжения пассажирское авиасообщение с нашей страной было полностью прекращено.

Об этом сообщает ряд украинских Telegram-каналов, ссылаясь на данные Flightradar — мониторинговый сайт, который отслеживает перемещение летательных аппаратов в режиме реального времени по всей планете. "Телеграф" перепроверил информацию и убедился, что действительно такая информация на сайте присутствует.

Речь идет о якобы пассажирском "Боинге", который принадлежит "Турецким авиалиниям". Он появился на радаре примерно в 21:30 возле Белой Церкви, и через полчаса сел где-то рядом с Винницей. То есть, если такой полет действительно осуществлялся, то он был внутренним.

Что известно о самолете

По данным "Flightradar", речь идет о пассажирском самолете Boeing 737-800 с бортовым номером THY3901. Он принадлежит турецкой компании "Turkish Airlines" и в ночь на 23 мая действительно совершал полет рядом с Украиной. Однако, согласно информации из открытых источников, летел он не из Белой Церкви, а из Румынии в Анталию. Рейс был успешным и завершился утром.

Что говорят в Украине

"Телеграф" связался с госпредприятием "Украерорух", которое занимается обслуживанием воздушной пространства над Украиной, однако в режиме телефонного разговора там пока не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Информация может быть допонительно уточнена посредством письменного запроса.

Важно отметить, что, возможно, речь идет о банальном "глюке" (техническом сбое) в работе Flightradar.

Напомним, ранее мы писали о том, что первые полеты из украинских аэропортов могут возобновиться уже к концу 2024 года.