Странный пассажирский самолет над Украиной: в Украэрорухе объяснили, что это было

Воздушное пространство над Украиной закрыто для гражданских перевозок

Руководитель госпредприятия "Украэрорух" Андрей Ярмак на запрос "Телеграфа" прокомментировал информацию о том, что вечером 22 мая над территорией Украины якобы пролетел пассажирский самолет. По его словам, о нарушении воздушного пространства Украины пассажирским самолетом речь не идет.

Ярмак отметил, что это был сбой в системе самого приложения Flightradar, отображающего движение самолетов по всему миру.

В то же время, за все время, когда над Украиной закрыто воздушное пространство для гражданской авиации, это второй раз, когда сообщество обратило внимание на подобный казус. Такой ответ дал руководитель "Украэроруха" на вопрос, насколько часто встречаются "глюки" Flightradar.

Отметим, что Flightradar якобы зафиксировал пассажирский "Боинг", принадлежащий "Турецким авиалиниям". Он появился на радаре примерно в 21:30 возле Белой Церкви, и через полчаса сел где-то рядом с Винницей.

Самолет, принадлежащий турецкой компании Turkish Airlines, в ночь на 23 мая действительно совершал полет рядом с Украиной. Однако, согласно информации из открытых источников, он летел не из Белой Церкви, а из Румынии в Анталию. Рейс был успешен и завершился утром.

Напомним, ранее мы писали о том, что первые полеты украинских аэропортов могут возобновиться уже к концу 2024 года.