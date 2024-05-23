Над Україною помітили дивний пасажирський літак: звідки і куди він летів

Борт з’явився на радарі приблизно о 21:30

У мережі поширюється інформація про те, що ввечері 22 травня над територією України буцімто пролетів пасажирський літак. І це при тому, що з початку повномасштабного вторгнення пасажирське авіасполучення з нашою країною було повністю припинено.

Про це повідомляє низка українських Telegram-каналів, посилаючись на дані Flightradar — моніторинговий сайт, який відстежує переміщення літальних апаратів у режимі реального часу по всій планеті. "Телеграф" перевірив цю інформацію і переконався, що дійсно вона присутня на сайті.

Йдеться про нібито пасажирський "Боїнг", який належить "Турецьким авіалініям". Він з’явився на радарі приблизно о 21:30 біля Білої Церкви, і за півгодини сів десь поруч із Вінницею. Тобто якщо такий політ справді здійснювався, то він був внутрішнім.

Що відомо про літак

За даними Flightradar, йдеться про пасажирський літак Boeing 737-800 з бортовим номером THY3901. Він належить турецькій компанії "Turkish Airlines" і в ніч на 23 травня справді здійснював політ поряд з Україною. Однак, згідно з інформацією з відкритих джерел, він летів не з Білої Церкви, а з Румунії до Анталії. Рейс був успішним та завершився вранці.

Що кажуть в Україні

"Телеграф" зв’язався з держпідприємством "Украерорух", яке займається обслуговуванням повітряного простору над Україною, однак у режимі телефонної розмови там поки що не змогли ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію. Інформація може бути уточнена за допомогою письмового запиту.

Важливо, що, можливо, йдеться про банальний "глюк" (технічний збій) у роботі Flightradar.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що перші польоти з українських аеропортів можуть поновитися вже до кінця 2024 року.