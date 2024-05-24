Сомнительный семейный бизнес и дорогостоящая недвижимость: что журналисты нашли на главу Нацполиции (видео)

Выговский утверждает, что ничего об этом не знает

Глава Нацполиции Ивана Выговский живет в частном доме давней подруги и долгое время ездил на автомобилях, оформленных на тещу. А сестра чиновника, работавшая прежде учительницей младших классов, внезапно основала компанию по оптовой торговле топливом.

Бизнес она ведет с фигурантами дел Нацпола. Об этом говорится в расследовании журналистов "bihus.info", обнародованным в четверг, 23 мая.

Выговский работает в структурах МВД уже более десяти лет. Во всех своих декларациях долгое время он указывал, что пользуется арендованным или одолженным имуществом. При это появление данных активов у людей, на которых они оформлены вызывает много вопросов, говорится в материале.

Так, например, после назначения главой Нацполиции Выговский переехал в частный дом под Киевом стоимостью 6,5 млн грн. Недвижимость эта оформлена на давнюю подругу семьи, которая не могла позволить себе такую дорогостоящую покупку. Более того, женщина не смогла ответить на вопрос журналистов о том, где находится "ее" дом или какова его площадь.

Кроме того, нынешний глава Нацпола длительное время ездил на автомобилях, оформленными на тещу: сначала — Hyundai Santa Fe, позже — Volkswagen Touareg. Журналисты выяснили, что теща продала VW за 900 тысяч гривен. Выручку она подарила дочери. Тогда семья купила Audi SQ5. Сама же теща приобрела новую Audi SQ8. В расследовании отмечается, что такие машины стоят от 100 тысяч долларов. При этом теща Выговского не занимается бизнесом и не получает зарплаты уже много лет.

В те времена, когда Выговский работал в структурах МВД на Николаевщине, он жил в частном доме в пригороде Николаева. Этот дом оформлен на его сестру Оксану Альховик. На момент покупки этой недвижимости сама Альховик жила в селе под Николаевом. Она работала учительницей младших классов в местной школе. Несколько лет спустя сестру нынешнего главы Нацпола оформили на работу к брату, в Николаевскую полицию.

Авторы расследования выяснили, в 2019 году сеста Выговского вошла в состав учредителей ООО "Югнефтепродукт". Компания эта занимается оптовой торговлей топливом. Ее партнером по бизнесу несколько лет был супруг владелицы дома, где сейчас живет Выговский. В данный момент сестра главы Нацпола владеет половиной бизнеса с годовой выручкой около 400 млн грн.

При этом оказалось, что ООО "Югнефтепродукт" несколько лет торговал с фигурантами уголовных производств самого Нацпола.

В 2020-м сестра Выговского с партнерами выкупила на подъезде к Николаеву два гектара земли. Там возвели АЗС под брендом "KIV OIL". Когда журналисты наведались на эту заправку в конце апреля, там торговали топливом без лицензии, без чеков и с оплатой наличными. Оплатить топливо можно было на карту мужчины, который продает кофе в соседнем кафе.

Журналисты попросили Выговского прокомментировать данную информацию. На что тот ответил, что ему неизвестно, за какие деньги сестра покупала дом, в котором он жил. Еще глава Нацпола не знает откуда у тещи машины, на которых он ездил. Что же касается криминала по контрагентам ООО "Югнефтепродукт", то Выговскому тоже ничего не известно. Ведь следователи Нацпола — самостоятельные и в их работу он не вмешивается.

Иван Выговский уже прокомментировал расследования bihus.info. Он заявил, что сведения о его декларациях содержатся в открытом доступе на сайте НАПК. В них "указаны активы мои и моей жены, а также дочери на момент совместного проживания".

Глава Нацпола также отметил, что прошел спецпроверку, которая включала в том числе и проверку декларации.

Справка

Иван Выговский возглавляет Национальную полицию Украины с января 2023 года. С 2021 по 2023 он несколько лет руководил Киевским управлением и Полтавским управлением (2020-2021).

С 2016 по 2020 — возглавлял следствие в Николаевском управлении. До этого на протяжение 10 лет работал в структурах МВД на Николаевщине.

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