Дочь в Chanel и Prada. Instagram "сдал" чиновника военной администрации Одессы Кратюка
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Из декларации Кратюка не скажешь, что его дочь принадлежит золотой молодежи
Соцсети и декларации семей чиновников – противоположные миры. Не исключение и Виталий Кратюк, работающий начальником управления по вопросам правовой работы Одесской райгосадминистрации.
Его 20-летняя дочь Мария, нигде официально не указывающаяся как предприниматель, позирует в Instagram в люксовых брендах. В частности, публикует подарки от родителей. Стоимость всего этого превышает годовую зарплату супругов.
"Телеграф" рассказывает об этом подробнее.
Скромная декларация
За весь 2023 год Виталий Кратюк заработал 510 тыс. грн. (12,6 тыс. дол.) и получил приз в 6 тысяч грн. Его жена Оксана заработала 92 тысячи гривен (примерно 2,3 тысячи долларов) в охранном агентстве "Ортус".
Сбережений наличными или в банке у супругов нет. Машин тоже. По крайней мере, в декларации.
Что в соцсетях
Но в соцсетях родители могут радовать дочь роскошными подарками. На истории в избранном Марии, сделанной в прошлый день рождения, можно узнать упаковки от ювелирных брендов Tiffany & Co. и Cartier. И шарики с подписью "С днем рождения, доченька".
На фото из Италии Мария позирует в белых кроссовках Alexander McQueen за 500 евро и держит в руках сумку Dolce & Gabbana за 1600 евро. Этот лук – вся зарплата матери за год.
На другой фотографии из-за границы Мария держит сумку Alma BB bag от Louis Vuitton за 1550 евро (65 тыс. грн), она одета в пуховик от Prada за 2200 евро (92 тыс. грн) и кроссовки Valentino Garavani, цена которых варьируется от 550 до 790 евро (23–33 тыс. грн).
Следующий лук – подороже и почти догоняет годовую зарплату отца. Только сумка Chanel стоит 9212 евро (387 тысяч гривен).
А здесь Мария позирует в черном мини-платье Alexander Wang (396-565 евро или 16-23 тыс. грн) и с маленьким клатчем Chanel (стоит 4776 евро или 200 тыс. грн).
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