Дочь в Chanel и Prada. Instagram "сдал" чиновника военной администрации Одессы Кратюка

Из декларации Кратюка не скажешь, что его дочь принадлежит золотой молодежи

Соцсети и декларации семей чиновников – противоположные миры. Не исключение и Виталий Кратюк, работающий начальником управления по вопросам правовой работы Одесской райгосадминистрации.

Его 20-летняя дочь Мария, нигде официально не указывающаяся как предприниматель, позирует в Instagram в люксовых брендах. В частности, публикует подарки от родителей. Стоимость всего этого превышает годовую зарплату супругов.

"Телеграф" рассказывает об этом подробнее.

Скромная декларация

Виталий Кратюк с дочерью (справа)

За весь 2023 год Виталий Кратюк заработал 510 тыс. грн. (12,6 тыс. дол.) и получил приз в 6 тысяч грн. Его жена Оксана заработала 92 тысячи гривен (примерно 2,3 тысячи долларов) в охранном агентстве "Ортус".

Сбережений наличными или в банке у супругов нет. Машин тоже. По крайней мере, в декларации.

Что в соцсетях

Но в соцсетях родители могут радовать дочь роскошными подарками. На истории в избранном Марии, сделанной в прошлый день рождения, можно узнать упаковки от ювелирных брендов Tiffany & Co. и Cartier. И шарики с подписью "С днем рождения, доченька".

Tiffany & Co и Cartier на фоне шариков “С днем рождения, доченька”

На фото из Италии Мария позирует в белых кроссовках Alexander McQueen за 500 евро и держит в руках сумку Dolce & Gabbana за 1600 евро. Этот лук – вся зарплата матери за год.

Дочь Кратюка

На другой фотографии из-за границы Мария держит сумку Alma BB bag от Louis Vuitton за 1550 евро (65 тыс. грн), она одета в пуховик от Prada за 2200 евро (92 тыс. грн) и кроссовки Valentino Garavani, цена которых варьируется от 550 до 790 евро (23–33 тыс. грн).

Дочь одесского чиновника позирует в брендах в Италии

Следующий лук – подороже и почти догоняет годовую зарплату отца. Только сумка Chanel стоит 9212 евро (387 тысяч гривен).

Сумка Chanel за 9212 евро

А здесь Мария позирует в черном мини-платье Alexander Wang (396-565 евро или 16-23 тыс. грн) и с маленьким клатчем Chanel (стоит 4776 евро или 200 тыс. грн).

Платье Alexander Wang и клатч Chanel

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