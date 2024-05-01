Глава "Энергоатома" нарушил обещание: шикарный дом тещи исчез из декларации

Руководитель госпредприятия уверял журналистов, что дом куплен законно и будет задекларирован

Шикарный дом за 7 млн грн под Киевом, в котором президент "Энергоатома" Петр Котин проживает с семьей, исчез из его декларации. В документах сказано, что вся его семья живет в скромной квартире жены.

Об этом сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк. Он просит соответствующие органы обратить на это внимание.

На сайте электронных деклараций действительно указано, что глава "Энергоатома" совместно проживает в квартире жены 156,3 кв.м. Недвижимость была куплена Натальей Котиной в 2010 году. Что касается дома, что Котин заявил, что его покупка вполне законная и пообещал журналистам внести дом тещи в декларацию. Однако в декларации за 2023 год, которая была подана в конце марта 2024 года, то есть уже после выхода расследования, дом не фиксируется.

Ярослав Железняк просит НАБУ и НАПК обратить внимание на Петра Котина и дорогостоящую недвижимость его семьи.

"Я знал, что в Энергоатоме очень свободно трактуют закон, но не думал, что так бесстыдно. Надеюсь, НАПК и НАБУ заинтересуются этим кейсом, который пока очень похож на недостоверное декларирование. Может, заодно и проверят, почему возможность покупать элитное жилье у тещи Котина появилась сразу после его назначения", — пишет нардеп.

Напомним, что Петр Котин был назначен главой "Энергоатома" 1 июня 2022 года. А уже через год, летом 2023 года, его 70-летняя теща купила двухэтажный дом 288 кв. м и земельный участок с выходом к озеру в Киевской области. Согласно договору купли-продажи, дом обошелся в 7 млн гривен, хотя аналогичный коттедж с участком в том же месте стоит не менее 13 млн гривен. По словам самого Котина, его теща накопила такую сумму за "более 50 лет трудовой деятельности".

"Я действительно посещаю это жилье и не скрываю это информацию. Указанное мною будет указано в декларации, срок подачи которой еще не наступил", – заявил он в декабре 2023 года.

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