Сумнівний сімейний бізнес та дорога нерухомість: що журналісти знайшли на главу Нацполіції (відео)

Виговський стверджує, що нічого про це не знає

Голова Нацполіції Івана Виговський живе у приватному будинку давньої подруги та довгий час їздив на автомобілях, оформлених на тещу. А сестра чиновника, яка раніше працювала вчителькою молодших класів, раптово заснувала компанію з оптової торгівлі паливом.

Бізнес вона веде із фігурантами справ Нацполу. Про це йдеться у розслідуванні журналістів "bihus.info", оприлюдненим у четвер, 23 травня.

Виговський працює у структурах МВС вже понад десять років. У всіх своїх деклараціях довгий час він вказував, що користується орендованим чи позиченим майном. При цьому поява даних активів у людей, на яких вони оформлені, викликає багато питань, йдеться в матеріалі.

Так, наприклад, після призначення головою Нацполіції Виговський переїхав до приватного будинку під Києвом вартістю 6,5 млн. грн. Нерухомість ця оформлена на давню подругу сім’ї, яка не могла дозволити собі таку дорогу покупку. Більше того, жінка не змогла відповісти на запитання журналістів про те, де знаходиться "її" будинок чи яка його площа.

Крім того, нинішній глава Нацпола тривалий час їздив на автомобілях, оформлених на тещу: спочатку — Hyundai Santa Fe, пізніше - Volkswagen Touareg. Журналісти з’ясували, що теща продала VW за 900 тисяч гривень. Виручку вона подарувала дочці. Тоді сім’я придбала Audi SQ5. Сама ж теща придбала нову Audi SQ8. У розслідуванні наголошується, що такі машини коштують від 100 тисяч доларів. При цьому теща Виговського не займається бізнесом і не отримує зарплати багато років.

У ті часи, коли Виговський працював у структурах МВС на Миколаївщині, він мешкав у приватному будинку у передмісті Миколаєва. Цей будинок оформлений на його сестру Оксану Альховик. На момент купівлі цієї нерухомості сама Альховик мешкала у селі під Миколаєвом. Вона працювала вчителькою молодших класів у місцевій школі. Через кілька років сестру нинішнього голови Нацполу оформили на роботу до брата, у Миколаївську поліцію.

Автори розслідування з’ясували, у 2019 році сестра Виговського увійшла до складу засновників ТОВ "Югнафтопродукт". Компанія ця займається оптовою торгівлею паливом. Її партнером по бізнесу кілька років був чоловік власниці будинку, де зараз мешкає Виговський. Наразі сестра глави Нацполу володіє половиною бізнесу з річним виторгом близько 400 млн грн.

При цьому виявилося, що ТОВ "Югнафтопродукт" кілька років торгував із фігурантами кримінальних проваджень самого Нацполу.

2020-го сестра Виговського з партнерами викупила на під’їзді до Миколаєва два гектари землі. Там звели АЗС під брендом KIV OIL. Коли журналісти навідалися на цю заправку наприкінці квітня, там торгували паливом без ліцензії, без чеків та з оплатою готівкою. Сплатити паливо можна було на карту чоловіка, який продає каву у сусідньому кафе.

Журналісти попросили Виговського прокоментувати цю інформацію. На що той відповів, що йому невідомо, за які гроші сестра купувала будинок, де він жив. Ще голова Нацполу не знає, звідки у тещі машини, на яких він їздив. Що ж до криміналу щодо контрагентів ТОВ "Югнафтопродукт", то Виговському теж нічого не відомо. Адже слідчі Нацполу самостійні і в їхню роботу він не втручається.

Іван Виговський прокоментував розслідування bihus.info. Він заявив, що відомості про його декларації містяться у відкритому доступі на сайті НАЗК. У них "зазначено активи мої та моєї дружини, а також дочки на момент спільного проживання".

Глава Нацполу також зазначив, що пройшов спецперевірку, яка включала, зокрема, і перевірку декларації.

Довідка

Іван Виговський очолює Національну поліцію України із січня 2023 року. З 2021 до 2023 року він кілька років керував Київським управлінням та Полтавським управлінням (2020-2021).

З 2016 по 2020 – очолював слідство у Миколаївському управлінні. До цього протягом 10 років працював у структурах МВС на Миколаївщині.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у Києві після гучного скандалу у ресторані звільнили працівника Департаменту стратрозслідувань Нацполіції.