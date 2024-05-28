Байден может заставить Путина отступить в Украине: назван способ

Для победы Украины, Джо Байдену необходимо избавиться от своих опасений относительно эскалации

Настало время для Вашингтона подтолкнуть Москву к прекращению войны с Украиной. США может сделать это, оперативно снабдив украинскую армию необходимым оружием и, сняв ограничения на его использование.

Так Америка даст понять, что РФ не сможет одержать победу. Об этом пишет New York Post.

В противном случае Белый дом будет наблюдать, как российский диктатор Владимир Путин и его силы постепенно захватывают Украину. А за тем мир поглотит более широкий конфликт, спровоцированный Кремлем. В нем обязательно будут задействованы войска НАТО и США, предупреждает издание.

В статье отмечается, что за последние недели Россия записала на свой счет некоторые из крупнейших территориальных завоеваний с момента вторжения в Украину. США в силах помочь обратить вспять эти достижения, если в Белом доме этого пожелают. Автор статьи отмечает, что настало время это сделать.

New York Post пишет, что подход президента Байдена к поставкам оружия и боеприпасов в Украину был неверным и привел к трагическим последствиям.

"Украине необходимо американское оружие, которое может изменить ситуацию, и разрешение использовать его на полную мощность. Когда российские войска сосредоточились на границе с Украиной в рамках подготовки к недавнему наступлению, украинские солдаты не смогли атаковать их с использованием американского оружия из-за ограничений со стороны команды Байдена, которая опасается спровоцировать Путина и эскалацию боевых действий", — говорится в публикации.

Если бы Украина смогла ослабить российские войска до того, как они начнут наступать, маловероятно, что были бы такие потери, уверяет автор статьи. Более того, если Киеву "развяжут руки" и позволят бить по территории РФ, это не только сведет на нет завоевания Кремля, но и спровоцирует новую волну мобилизации в РФ. Она в свою очередь приведет в ярость российскую общественность и, возможно, заставит Путина отступить.

"Если Байден действительно хочет, чтобы Украина выжила — ради нее, а также ради всего мира — ему необходимо избавиться от своих опасений по поводу эскалации и увеличить неограниченные поставки американской помощи уже сейчас", — подытожили в New York Post.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что странам-членам НАТО пора пересмотреть свои ограничения по применению Украиной предоставленного ими оружия.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Италия не поддержала разрешение Украины бить по РФ западным оружием.