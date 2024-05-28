Россия может начать получать оружие от еще одной страны: соглашение вскоре подпишут

Возможно, Россия изменит свою сторону в гражданской войне в Судане для поддержки вооруженных сил страны, чтобы создать свою военно-морскую базу в Красном море

В ближайшее время Россия может подписать соглашение с вооруженными силами Судана об обмене оружием для своего логистического хаба в Порт-Судане на Красном море. Помощник главнокомандующего ВСС Ясир Аль-Атта уже анонсировал поездку делегации в РФ для заключения соглашения об обмене "жизненно важного вооружения и боеприпасов".

При этом Ясир Аль-Атта Аль-Атта описал запланированный российский центр как "не совсем военную базу". Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Российская сторона утверждает, что военные Судана могли вернуть себе несколько районов Хартума благодаря поставкам иранских БПЛА.

В материале отмечается, что замминистра иностранных дел РФ и специальный представитель президента РФ в Африке и на Ближнем Востоке Михаил Богданов проводил встречу с главой СВС Абдель Фаттахом аль-Бурханом и несколькими другими суданскими официальными лицами во время двухдневного визита в Судан 28 и 29 апреля.

Аналитики ISW полагают, что, возможно, Россия изменит сторону поддержки в гражданской войне в Судане для поддержки вооруженных сил страны, чтобы создать свою военно-морскую базу в Красном море.

Также по мнению аналитиков, поддержка суданских вооруженных сил принесла бы большую пользу Ирану, так как это бы сблизило российскую и иранскую политику, а также стратегию в регионе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Россия давно хотела получить базу в Красном море, но соглашение, подписанное страной-агрессором с прошлым диктатором, не было в итоге реализовано.