Время пришло: Столтенберг призвал НАТО снять ограничения на удары по России

Это первый такой призыв от столь высокопоставленного лица

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что необходимо снять ограничения, которые Запад установил для Украины в вопросе ударов по России. Такое заявление в пятницу, 24 мая, он сделал в интервью The Economist.

Интересно, что традиционно генсеки Североатлантического альянса не идут наперекор политике США, которая является наибольшим и наиболее влиятельным его членом. Однако Столтенберг, срок полномочий которого скоро истекает, сделал именно это.

Он призвал союзников, которые поставляют оружие Украине, снять запрет на его использование для ударов по военным целям в России: "Я думаю, пришло время союзникам подумать, не следует ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, которое они пожертвовали Украине, потому что особенно сейчас, когда много боевых действий происходит в Харьковской области у границы, Украине очень трудно защитить себя без возможности использовать это оружие против законных военных целей на территории России".

Как известно, Йенс Столтенберг возглавляет НАТО с 2014 года. В 2022 году он должен был покинуть пост, однако в связи с полномасштабным вторжением России в Украину было принято решение продлить срок его полномочий до 1 октября 2024 года.

Столтенберг последовательно поддерживает украинцев и только в апреле 2024 года был с визитом в Киеве. А на годовщину вторжения РФ в Украину генсек НАТО делал обнадеживающее заявление, что Украина близка к Альянсу, и вступление в него, — только вопрос времени.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Конгрессе США уже выступали с критикой запрета для Украины использования западного оружия для ударов по территории России.