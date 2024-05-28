Байден може змусити Путіна відступити в Україні: названий спосіб

Для перемоги України, Джо Байдену необхідно позбавитися своїх побоювань щодо ескалації

Настав час для Вашингтона підштовхнути Москву до припинення війни з Україною. США може зробити це, оперативно забезпечивши українську армію необхідною зброєю та знявши обмеження на її використання.

Так Америка дасть зрозуміти, що РФ не зможе здобути перемогу. Про це пише New York Post.

Інакше Білий дім спостерігатиме, як російський диктатор Володимир Путін та його сили поступово захоплюють Україну. А потім світ поглине ширший конфлікт, спровокований Кремлем. У ньому обов’язково будуть залучені війська НАТО та США, попереджає видання.

У статті наголошується, що останніми тижнями Росія записала на свій рахунок деякі з найбільших територіальних завоювань з моменту вторгнення в Україну. США можуть допомогти звернути назад ці досягнення, якщо в Білому домі цього забажають. Автор статті зазначає, що настав час це зробити.

New York Post пише, що підхід президента Байдена до постачання зброї та боєприпасів в Україну був невірним і спричинив трагічні наслідки.

"Україні потрібна американська зброя, яка може змінити ситуацію, і дозвіл використовувати її на повну потужність. Коли російські війська зосередилися на кордоні з Україною в рамках підготовки до недавнього наступу, українські солдати не змогли атакувати їх з використанням американської зброї через обмеження з боку команди Байдена, яка побоюється спровокувати Путіна та ескалацію бойових дій ", — йдеться у публікації.

Якби Україна спромоглася послабити російські війська до того, як вони почнуть наступати, малоймовірно, що були б такі втрати, запевняє автор статті. Ба більше, якщо Києву "розв’яжуть руки" і дозволять бити територією РФ, це не тільки зведе нанівець завоювання Кремля, а й спровокує нову хвилю мобілізації в РФ. Вона в свою чергу розлютить російську громадськість і, можливо, змусить Путіна відступити.

"Якщо Байден дійсно хоче, щоб Україна вижила — заради неї, а також заради всього світу — йому необхідно позбутися своїх побоювань щодо ескалації та збільшити необмежені постачання американської допомоги вже зараз", — підсумували в New York Post.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що країнам-членам пора переглянути свої обмеження щодо застосування Україною наданої ними зброї.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Італія не підтримала дозволу України бити по РФ західною зброєю.