В Раде хотят увеличить сроки обновления данных в ТЦК: сколько дадут времени

Система ТЦК оказалась не готова принять то количество граждан, которые пошли обновлять данные

Вскоре в Верховной Раде будет зарегистрирован законопроект, который внесет изменения в закон о мобилизации. Народные избранники предлагают увеличить срок обновления данных военнообязанных до 150 дней.

Об этом сообщил народный депутат Владимир Арьев. Подробностями он поделился в эфире Эспрессо.

Он отметил, что система ТЦК оказалась не готова принять то количество граждан, которые пошли обновлять данные. "Поскольку после обновления данных в приложении "Резерв+" и информации о розыске все равно нужно идти в ТЦК. Это свидетельствует о том, что приложение разрабатывалось очень быстро и сжатые сроки. Мало того, потом оказалось, что коды, которые использованы для создания приложения были скопированы из школьной программы», — пояснил Арьев.

Именно поэтому на следующее заседание Комитета по цифровой трансформации уже пригласили заместителя министра обороны. Также нардепы задали ряд тематических вопросов правительству. В частности, откуда были выделены средства на создание приложения и проводился ли конкурс на разработчика программного обеспечения, рассказал Арьев.

Нардеп подчеркнул, что все военнообязанные не успеют обновить данные за 60 дней.

"Граждане просто не смогут физически обновить данные за 60 дней. И они могут получить большие штрафы. Именно поэтому мы с коллегами сегодня регистрируем законопроект об увеличении срока для обновления данных военнообязанных с 60 до 150 дней", — говорит нардеп.

Арьев говорит, что ряд нардепов потребуют от правительства и Минобороны сделать приложение таким образом, чтобы разгрузить ТЦК и вопросы, которые можно решить только после посещения Территориального центра комплектования, можно было бы решить онлайн.

Напомним, что приложение для военнообязанных "Резерв+" работает в тестовом режиме. Из-за человеческого фактора в его работе и в реестре данных "Оберег" случаются ошибки. По состоянию на понедельник, 27 мая, через приложение "Резерв+" свои данные обновили более 14 тысяч военнообязанных украинцев за границей в 124 странах.

Ранее "Телеграф" сообщил, что почему данные в "Резерве+" неточные и какие изменения будут ждать функционала.