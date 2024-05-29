Обеспокоенность растет: Байден готовится пойти на два смелых шага из-за Украины

Оба шага сильно выбиваются из сбалансированной политики Белого дома

В администрации президента США Джо Байдена растет обеспокоенность относительно уязвимости Украины на поле боя. Поэтому там рассматривают две весьма смелые меры — снять ограничение на удары ВСУ по России и ввести новые санкции против Китая за поставки оборудования российской армии.

Об этом говорится в статье колумниста Дэвида Игнатиуса, который освещает события российско-украинской войны, размещенной изданием The Washington Post. По его словам, эти шаги выглядят как существенная эскалация на фоне его более сбалансированной политики по избеганию конфликта с Россией и Китаем.

"Угроза новых санкций против Китая особенно деликатна, поскольку она возникает в то время, когда обе страны пытаются стабилизировать свои отношения", — написал он.

При этом отмечается, что Пекин хоть и не стал помогать Путину в открытую, однако все равно стал главным помощником для российского оборонного сектора.

Согласно докладу Фонда Карнеги за международный мир, Китай является крупнейшим поставщиком 50 наименований "высокоприоритетных" товаров двойного назначения, которые используются в оборонной отрасли. С 2021 года доля китайских поставок в российском импорте увеличилась с 32% до 89%.

По данным главы Госдепартамента Энтони Блинкена, Китай поставляет около 70 процентов российского импорта станков и 90 процентов импортируемой микроэлектроники.

Как сообщалось ранее, в мае конгрессмены США обратились к администрации Джо Байдена с просьбой об изменении политики в отношении Украины и дать ей разрешение применять западное оружие по территории России.

28 мая спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что позиция Штатов насчет этого вопроса остается неизменной.