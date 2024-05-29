Удары по РФ американским оружием: в США сделали позитивное для Украины заявление

Американская политика не менялась

США высказали свое мнение по теме ударов по России западным оружием, которая сейчас активно обсуждается. Конечное решение по этому поводу они оставляют за Украиной.

Об этом 29 мая сказала постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, говоря о возможности снятия ограничений на применение Киевом американского вооружения, которое ему передают. По ее словам, политика Вашингтона не изменилась.

"У меня сегодня нет свежих новостей по вопросу об использовании американских вооружений для ударов по российской территории. Наша политика, как вы слышали, как заявляли мои коллеги в Вашингтоне, в том числе ранее сегодня, остается прежней. Американская политика не менялась", — сказала Смит.

При этом она подчеркнула, что ранние заявления госсекретаря Энтони Блинкена, а также других лиц дали понять их точку зрения.

"Думаю, госсекретарь [США Энтони] Блинкен и другие ясно дали понять, что это в конечном счете война Украины, она должна решать, как вести войну, мы в конечном счете оставляем это в их руках", — подытожила постоянный представитель США при НАТО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Штаты по-прежнему не поддерживают атаки по территории России американским оружием, однако Украине придется принимать собственные решения. Лично от себя он сказал, что хочет убедиться, что Украина получит оборудование, необходимое ей для эффективной защиты. Также представитель Палаты представителей Майк Джонсон ранее говорил, что поддерживает идею предоставления Украине права наносить удары американским оружием по территории России.

В мае конгрессмены США обратились к администрации Джо Байдена с просьбой об изменении политики в отношении Украины и дать ей разрешение применять западное оружие по территории России.

28 мая спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что позиция Штатов насчет этого вопроса остается неизменной.

При этом Вашингтон просил Украину не бить по российской энергетической инфраструктуре, так как атаки беспилотников могут повысить мировые цены на нефть и спровоцировать ответные меры.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь резко раскритиковал ограничения на нанесение ударов западным оружием по территории России. Он отметил, что это большое преимущество оккупантов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в одном из интервью призвал снять ограничения на удары западным оружием по РФ.