Занепокоєння зростає: Байден готується піти на два сміливі кроки через Україну

Обидва кроки сильно вибиваються із збалансованої політики Білого дому

В адміністрації президента США Джо Байдена зростає стурбованість щодо вразливості України на полі бою. Тому там розглядають два дуже сміливі заходи — зняти обмеження на удари ЗСУ по Росії та запровадити нові санкції проти Китаю за постачання обладнання для російської армії.

Про це йдеться у статті колумніста Девіда Ігнатіуса, який висвітлює події російсько-української війни, розміщеної виданням The Washington Post. За його словами, ці кроки виглядають як суттєва ескалація на тлі його більш збалансованої політики щодо уникнення конфлікту з Росією та Китаєм.

"Загроза нових санкцій проти Китаю особливо делікатна, оскільки вона виникає у той час, коли обидві країни намагаються стабілізувати свої відносини", — написав він.

При цьому наголошується, що Пекін хоч і не став допомагати Путіну відкрито, проте все одно став головним помічником для російського оборонного сектору.

Згідно з доповіддю Фонду Карнегі за міжнародний світ, Китай є найбільшим постачальником 50 найменувань "високопріоритетних" товарів подвійного призначення, що використовуються в оборонній галузі. З 2021 року частка китайських постачань у російському імпорті збільшилася з 32% до 89%.

За даними голови Держдепартаменту Ентоні Блінкена, Китай постачає близько 70 відсотків російського імпорту верстатів і 90 відсотків імпортованої мікроелектроніки.

Як повідомлялося раніше, у травні конгресмени США звернулися до адміністрації Джо Байдена. з проханням про зміну політики щодо України та дати їй дозвіл застосовувати західну зброю територією Росії.

28 травня речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що позиція Штатів щодо цього питання залишається незмінною.