В Ужгороде в веревочном парке оборвался трос: упали 16 детей (фото)

Полиция выясняет детали инцидента

В Ужгороде в веревочном парке из-за обрыва троса травмировались 16 детей. Часть из них была доставлена в больницу.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатской области. В четверг, 30 мая, в полицию поступило сообщение о травмировании детей в Боздошском парке.

По результатам проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили, что во время того, как группа детей проходила маршрут по веревочному парку, на локации оборвался трос. В результате с высоты ориентировочно 1,5 метра на землю упали дети.

По данным полиции, в настоящее время известно о 16 травмированных. По предварительному осмотру медиков несовершеннолетние потерпевшие получили телесные повреждения, не несущие угрозу их жизни.

На месте происшествия продолжаются следственные действия. В полиции определяются с правовой квалификацией происшествия.

Руководитель отдела по связям с общественностью и СМИ Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи Елена Суханова сообщила, что медики доставили в больницу трех девочек в возрасте 11 лет, пишет Общественное. В свою очередь ортопед-травматолог Ужгородской клинической больницы Виталий Деяк рассказал, что у двух девочек есть переломы ног, еще у одной девушки — ушиб грудно-поясничного отдела позвоночника. По его словам, девочкам сделали рентгены, наложили гипс, их отпустили домой на амбулаторное лечение.

Напомним, 9 мая в Закарпатской области пограничники предотвратили очередную попытку незаконного пересечения государственной границы через реку Тиса. Были задержаны четыре человека.