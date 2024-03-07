В Ужгороде школьник умер прямо на уроке: СМИ узнали подробности

В школе-интернате пока никак не прокомментировали смерть ученика

В Ужгородском научном лицее Закарпатского областного совета произошло ЧП — прямо во время урока физкультуры умер ученик 10 класса. По словам очевидцев, парню резко стало плохо по неизвестным причинам и он потерял сознание.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на информацию депутата Ужгородского городского совета Виталия Глаголы. На месте работают медики и правоохранители, все подробности происшествия устанавливаются.

Парень был учеником Ужгородской общеобразовательной специализированной школы-интерната, которая находится на улице Загорской. Среди горожан это заведение известно, как "ужгородский лицей". После того как школьнику стало плохо была вызвана скорая помощь.

"Это произошло посреди урока. Парню внезапно стало плохо. Прибывшие на место медики не смогли спасти юношу. Соболезнование родственникам и близким ребенка", — написал Виталий Глагола.

Смерть подростка подтвердили и в Закарпатском центре экстренной медицинской помощи. По словам врача скорой помощи, парня пытались реанимировать два часа, но усилия врачей оказались безуспешными.

Инцидент уже расследуют в полиции Закарпатской области. В лицее правоохранители опрашивают свидетелей и уточняют подробные обстоятельства происшествия, проводятся необходимые следственные действия. По факту гибели старшеклассника в Единый реестр досудебных расследований внесут необходимые данные. Кроме того, будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти подростка.

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