Четверо украинцев на детских кругах пытались переплыть Тису: не обошлось без стрельбы (фото)

Дела против нарушителей уже направлены в суд

В Закарпатской области пограничники предотвратили очередную попытку незаконного пересечения государственной границы через реку Тиса. Событие произошло в среду, 29 мая.

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины. Отмечается, что два жителя Львовщины и жители Закарпатья и Тернопольщины планировали попасть в соседнюю Румынию вплавь через реку Тиса.

По данным ведомства, за помощью в незаконном пересечении границы мужчины обратились к дельцам, на которых вышли через социальные сети. По прибытию в город Тячев мужчин на автомобиле подвезли к границе и указали направление, где находится река Тиса.

Кроме того, им на четырех дали два надувных детских круга. После этого организаторы сделки скрылись. За свои "услуги" правонарушители должны были заплатить по 4 тысячи долларов США каждый.

Однако мужчинам не удалось даже увидеть реку. Уже за 50 метров до границы они попали в поле зрения пограничного наряда, скрыто несшего службу поблизости.

Один из мужчин попытался скрыться от пограничников. Но после совершения нарядом предупредительных выстрелов беглеца и его подельников задержали.

Относительно них составлены протоколы об админправонарушениях, предусмотренные ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", кроме того, в отношении нарушителя, проигнорировавшего законные требования пограничного наряда, составлен протокол и по ст.185-10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы".

Напомним, по состоянию на 10 мая 2024 года с начала полномасштабной войны в реке Тиса в Закарпатье утонули 28 украинцев. Если брать общее количество погибших на этом участке границы, то количество жертв составляет 35 человек.