В Ужгороді в мотузковому парку обірвався трос: впали 16 дітей (фото)

Поліція з'ясовує деталі інциденту

В Ужгороді в мотузковому парку через обрив троса травмувалися 16 дітей. Частину з них доставили до лікарні.

Про це повідомила пресслужба поліції Закарпатської області. Зазначається, що в четвер, 30 травня, до поліції надійшло повідомлення про травмування дітей у Боздоському парку.

За результатами проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що під час того, як група дітей проходила маршрут мотузковим парком, на локації обірвався трос. Внаслідок цього з висоти орієнтовно 1,5 метра на землю впали діти.

За даними поліції, наразі відомо про 16 травмованих. За попереднім оглядом медиків неповнолітні потерпілі отримали тілесні ушкодження, що не несуть загрозу їх життю.

На місці події тривають слідчі дії. У поліції визначаються з правовою кваліфікацією події.

Керівниця відділу зв'язків з громадськістю та ЗМІ Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги Олена Суханова повідомила, що медики доставили до лікарні трьох дівчат віком 11 років, пише Суспільне. Своєю чергою ортопед-травматолог Ужгородської клінічної лікарні Віталій Деяк розповів, що у двох дівчат є переломи ніг, ще в однієї дівчини — забій грудно-поперекового відділу хребта. За його словами, дівчатам зробили рентгени, наклали гіпс, їх відпустили додому на амбулаторне лікування.

Нагадаємо, 9 травня в Закарпатській області прикордонники запобігли черговій спробі незаконного перетину державного кордону через річку Тиса. Було затримано чотирьох чоловіків.