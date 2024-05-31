На Одесчине у бойцов украли 4 млн грн: ГБР разбирается с начальством военной части

Теперь из-за халатности он может оказаться за решеткой на срок до 8 лет

Госбюро расследований (ГБР) совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) сообщило о подозрении чиновнику воинской части Одесчины. Он допустил присвоение бухгалтером 4 млн гривен выплат бойцов.

Об этом сообщили в ГБР. Подробная информация появилась на Telegram-канале ведомства.

По данным Госбюро расследований, деньги были украдены летом 2023 года. Бухгалтер на протяжение двух месяцев указывал в документации по выплате денежного довольствия бойцам собственный банковский счет. Начальник финансового отдела при этом не проверял данные и подписал документы о перечислении денег.

В итоге бухгалтеру удалось незаконно присвоить 4,2 млн грн, предназначенных для выплат военнослужащим. Нацполиция уже передала обвинительный акт в суд. Кроме того, подан гражданский иск для возмещения нанесенного ущерба.

Халатному начальнику финансово-экономической службы ГБР сообщило о подозрении в небрежном отношении к службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Теперь он может оказаться за решеткой на срок до 8 лет.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Академия сухопутных войск снова оказалась в центре скандала. ГБР проводит обыски. На этот раз один из сотрудников за 13 тысяч долларов (520 тысяч гривен по нынешнему курсу) обещал подготовить документы для "заказчика", чтобы того выпустили за границу.