Депутат от "Слуги народа" присвоил землю и дом в курортном поселке на Львовщине: детали и фото

Он привлек к схеме жену и троих инженеров

Государственное Бюро расследований установило факт присвоения руководителем госпредприятия "Славское лесное хозяйство" 0,35 га земли лесхоза на Львовщине с домом. По данным СМИ, речь идет о депутате поселкового совета от "Слуги народа" Сергее Кокоце.

На присвоенном чиновником участке земли находится так называемый дом лесника, который был реконструирован на деньги предприятия. Теперь его площадь составила более 200 кв.м. Стоимость земли и дома — больше 3 млн гривен, сообщает ГБР.

Бюро не назвало имени чиновника, присвоившего землю и дом в курортном месте. Однако издание zaxid.net уточняет, что это Сергей Кокоц — депутат поселкового совета от "Слуги народа". Также он является главой постоянной комиссии по землепользования поселкового совета Славской объединенной территориальной громады Львовской области.

Чтобы захватить усадьбу и землю, депутат от имени жены получил разрешение от поселкового совета на изготовление проекта землеустройства. Земля лесхоза якобы понадобилась семье для ведения личного хозяйства.

Чиновник привлек троих инженеров-землеустроителей, которые изготовили соответствующий документ. Однако в нем они не указали тот факт, что земля и дом принадлежат лесхозу.

Сельсовет предоставил жене чиновника землю на основании этого проекта. Однако супруги не смогли зарегистрировать право собственности на землю, так как в дело вмешались правоохранители.

Руководитель лесхоза, его жена и трое инженеров получили сообщение о подозрении. Их подозревают в подлоге и использовании поддельных документов, завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, и служебном подлоге (ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст.191, ч. 2 ст.28, ч. 1 ст.366 УК Украины).

Наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении руководителя лесхоза от должности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что одесский депутат с женой организовали ОПГ и присвоили десятки миллионов гривен. Ранее их разоблачили на рейдерском захвате земли в регионе.