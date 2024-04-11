Присвоил более полумиллиона гривен: экс-чиновнику сообщили о подозрении

Злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы

В столице правоохранители разоблачили бывшего заместителя генерального директора коммунального предприятия "Киевводфонд" в хищении средств. Ему объявлено о подозрении в завладении более полумиллиона гривен.

Об этом сообщает полиция Киева. По данным следствия, в 2021 году между Киевводфондом и частной фирмой был заключен договор на строительство артезианской скважины и бюветного комплекса в Оболонском районе Киева.

Работы невыполнены, а средства более 580 тысяч гривен были присвоены.

"Следователи Подольского управления полиции при оперативном сопровождении сотрудников Управления стратегических расследований в Киеве и при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры разоблачили бывшего заместителя генерального директора коммунального предприятия "Киевводфонд" в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата ним путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту. За совершенное ему может грозить лишение свободы сроком от пяти до восьми лет, а также запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве сообщили о новом подозрении трем руководителям коммунального предприятия. Их подозревают в растрате 290 тысяч гривен бюджетных средств, выделенных по заказу экспертизы в уголовном производстве, где они сами же и являются фигурантами.