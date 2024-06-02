Глава государства требует снять ограничения

Владимир Зеленский раскритиковал главного союзника Украины Джо Байдена за недостаточную, по его мнению, решительность в разрешении на атаки по территории РФ. Он посетовал на оставшийся запрет использования ракет ATACMS.

Об этом пишет The Telegraf. Украинский президент поблагодарил Байдена за разрешение Киеву нанести удар по российской территории американскими боеприпасами, но заявил, что ограничения, в том числе на использование ракет дальнего радиуса действия, также должны быть сняты.

"Этого достаточно? Нет. Почему? Потому что я вам привел пример аэродромов, с которых Россия постоянно стреляет, спокойно зная, что Украина не будет стрелять в ответ, потому что у нее нет соответствующих систем и разрешений", — сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что Россия продолжает использовать артиллерию, оружие дальнего действия и около 300 систем вооружения с десятками тысяч ракет на своей стороне границы, чтобы нацелиться на украинское население.

"Итак, у них там есть это оружие, и они не прячут его, потому что знают, что Украина не сможет атаковать его западным оружием, даже если они будут стрелять по нам", — сказал он.

Напомним, после того, как союзники позволили Украине бить своим оружием по территории РФ у прокремлевских пропагандистов началась настоящая волна "измены". Те вместо победных реляций типа "Киев за три дня" теперь с ужасом публикуют на своих каналах инфографики о том, куда долетят украинские ракеты.

Ранее мы писали о том, что после того как в США частично одобрили удары по территории России своим оружием, в Вашингтоне поспешили внести дополнения. В Белом доме заявили, что будут корректировать ограничения использования своего оружия.

Ранее "Телеграф" писал, что все большее число стран-союзниц позволяют бить своим оружием на территории России. Но существует обеспокоенность, что из-за этого российский диктатор Владимир Путин может прибегнуть к угрожающим действиям.