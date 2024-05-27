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В НАТО приняли важную декларацию, речь идет и об ударах по территории РФ: главное из документа

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Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Партнеры планируют усилить помощь Украине
Партнеры планируют усилить помощь Украине. Фото nato.int

Российский террор нужно остановить

Парламентская ассамблея НАТО в понедельник, 27 мая, приняла декларацию об ускорении военной помощи Украине и снятии ограничений на удары западным оружием по территории России. Более 200 законодателей из всех стран-членов Североатлантического альянса проголосовали "За".

На заседании говорилось, что Украине нужно быстро и беспрепятственно поставлять необходимое вооружение, в частности, системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится на сайте Парламентской ассамблеи НАТО.

Декларация призывает активизировать помощь Украине

"Им (украинцам — ред.) нужна наша помощь. Не через два года. Не через два месяца. Даже не через две недели. Им это нужно сейчас. Надо ускоряться и активизироваться. Дайте Украине все, что ей нужно", ― сказал глава Парламентской ассамблеи НАТО Михал Щерба.

Украина не сможет себя защитить, если у нее не будет возможности бить по территории России. А именно — по вражеским базам и линиям снабжения.

"Пора признать эту реальность и позволить Украине делать то, что она должна. НАТО будет существенно ослаблено, потеряет доверие, если мы продолжим помогать полумерами", — подчеркнул Щерба.

В декларации говорится, что нынешних усилий недостаточно для победы Украины. Поэтому нужно перейти к стратегии, которая будет предоставлять Украине "все, что ей нужно, как можно быстрее и так долго, как это нужно".

Умеров призвал страны НАТО быть более решительными

Украинская делегация обращалась к Парламентской ассамблеи НАТО по видеосвязи. Министр обороны Рустем Умеров призвал прекратить российский террор. Он отметил, что именно из-за запрета бить западным оружием по российским военным объектам на территории РФ враг начал наступление на Харьковщину. Вспомнил он и об авиаударе по "Эпицентру" в Харькове, где погибли 16 человек и более 40 получили ранения.

"Российский террор должен быть остановлен. Для этого нам нужна ваша решительность. Нам нужно больше противовоздушного оружия, больше возможностей дальнобойности наших солдат", — сказал Умеров.

Столтенберг призвал членов НАТО активизироваться в вопросе помощи Украине

"Союзники не выполнили то, что они обещали по поводу противовоздушной обороны, эти пробелы, эти задержки в военной поддержке имели последствия на земле. Союзникам необходимо срочно активизироваться", — сказал глава НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, на июльском саммите в Вашингтоне Альянс должен достичь согласия относительно предоставления и координации долгосрочной поддержки Украины. Столтенберг сказал, что также требуются более долгосрочные финансовые обязательства.

Ранее "Телеграф" писал, что глава НАТО призвал снять запрет на удары западным оружием по военным целям в России. Без этого Украине очень тяжело будет защитить себя.

США должны снять ограничения на удары по России. Такое мнение высказал старший политолог RAND Эндрю Радин. Политика администрации Байдена была слишком аккуратна с начала полномасштабной войны.

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