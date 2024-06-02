Зеленський жорстко розкритикував головного союзника України: чого вимагає

Глава держави вимагає зняти обмеження

Володимир Зеленський розкритикував головного союзника України Джо Байдена за недостатню, на його думку, рішучість у дозволі атак по території РФ. Він поскаржився на заборону використання ракет ATACMS.

Про це пише The Telegraf. Український президент подякував Байдену за дозвіл Києву завдати ударів по російській території американськими боєприпасами, але заявив, що обмеження, зокрема на використання ракет далекого радіусу дії, також мають бути зняті.

"Цього достатньо? Ні. Чому? Тому що я вам навів приклад аеродромів, з яких Росія постійно стріляє, спокійно знаючи, що Україна не стрілятиме у відповідь, тому що вона не має відповідних систем і дозволів", — сказав Зеленський.

Глава держави додав, що Росія продовжує використовувати артилерію, зброю дальньої дії та близько 300 систем озброєння із десятками тисяч ракет на своєму боці кордону, щоб націлитись на українське населення.

"Отже, у них там є ця зброя, і вони не ховають її, тому що знають, що Україна не зможе атакувати її західною зброєю, навіть якщо вони стрілятимуть по нас", — сказав він.

Нагадаємо, після того, як союзники дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ у прокремлівських пропагандистів почалася справжня хвиля "зради". Ті від переможних реляцій на кшталт "Київ за три дні" тепер з жахом публікують на своїх каналах інфографіки про те, куди долетять українські ракети.

Раніше ми писали про те, що після того, як у США частково схвалили удари по території Росії своєю зброєю, у Вашингтоні поспішили внести доповнення. У Білому домі заявили, що коригуватимуть обмеження на використання своєї зброї.

Раніше "Телеграф" писав, що усе більше країн-союзниць дозволяють бити своєю зброєю по території Росії. Та існує занепокоєння, що через це російський диктатор Володимир Путін може вдатись до загрозливих дій.