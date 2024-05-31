Блинкен сделал новое заявление об ударах по России: Зеленский ранее сообщил интересную вещь

В США напомнили, что в начале полномасштабной войны требования и запреты союзников были куда жестче

После того как в США частично одобрили удары по территории России своим оружием, в Вашингтоне поспешили внести дополнение. В Белом доме заявили, что будут корректировать ограничения на использование своего оружия.

Об этом после министерской встречи НАТО в Праге заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает "Европейская павда". Он добавил, что считает такую позицию правильной.

Блинкен отметил, что Байден не в первый раз разрешил применять американское оружие по военным российским объектам. Он также напомнил, что в начале полномасштабного вторжения ограничения США касательно применения своего оружия были жестче.

"Наша поддержка Украины в течение этих лет подстраивалась к тому, что Украине необходимо. Мы будем адаптироваться и подстраиваться и в дальнейшем. Мы будем обеспечивать Украину оружием, в котором она нуждается", – заявил Госсекретарь США.

Энтони Блинкен не считает, что это решение США и других союзников Украины приведет к "эскалации" конфликта, как заявляют в России.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее уже отреагировал на решение США, которое президент Джо Байден принял 31 мая. По его словам, сообщение было передано через военных.

"У нас был месседж от американской стороны. Ранним утром сегодня я получил это сообщение от моих военных. Я не могу рассказать вам детали об этом", — сказал глава государства во время пресс-конференции на третьем саммите Украина — Северная Европа.

Зеленский поприветствовал такое решение и назвал его "шагом вперед" для союзников и нашей страны. Но подчеркнул, что хочет видеть реализацию этого решения.

"Я хочу увидеть, что произойдет на практике. Но то, что вижу — это в любом случае является шагом вперед к этой цели, которую мы обсуждали ранее, чтобы разрешить нам защиту наших людей, живущих возле границы", — отметил Зеленский.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что, не считая США, 12 стран разрешили Украине использовать западное оружие для ударов по военным объектам на территории России. Эти государства считают такие удары вполне законной самообороной.