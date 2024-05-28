Боррель сделал заявление по поводу ударов по территории России

Это не нарушит международного права, уверен топ-дипломат

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель 28 мая призвал снять ограничения для Украины на удары западным оружием по военным целям на территории России. Такой шаг приемлем с точки зрения международного права, поскольку РФ постоянно атакует со своей территории.

Жозеп Боррель сделал это заявление на заседании министров обороны стран-членов ЕС, собравшихся для обсуждения возможного снятия ограничений на удары по территории РФ западным оружием. Об этом пишет агентство Bloomberg.

"Нет никаких противоречий, чтобы воевать против воюющего против вас со своей территории. Я уверен, некоторые будут обсуждать риск эскалации, но нужно сбалансировать риск эскалации и потребность украинцев защищаться. Если ты не можешь зайти туда, откуда идут атаки, то ты абсолютно в асимметричной ситуации. И это становится все более решающим, потому что удары по Киеву будут происходить с российской территории", ― сказал Боррель.

Идею Борреля поддержали некоторые министры обороны. Такое мнение высказали главы оборонных ведомств Эстонии, Латвии и Нидерландов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не станет частью войны, если союзники позволят Украине бить по военным целям РФ. Это будут национальные решения, а не всего Альянса.

"Снятие ограничений ― это национальные решения, а не решения всего НАТО. Некоторые союзники не вводили таких ограничений на вооружение, которые они поставили Украине, другие же ― ввели. Я считаю, что сейчас пора пересмотреть эти ограничения", ― сказал Столтенберг.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Парламентская ассамблея НАТО приняла декларацию, в которой призвала предоставить разрешение Украине на удары по военным целям в России. Также в документе говорится об ускорении предоставления помощи Киеву.