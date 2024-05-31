Есть четыре варианта, в их числе "ядерка". Как Путин может ответить на удары по РФ западным оружием, версии The Times

Удары западным оружием могут изменить ход войны

Все большее число стран-союзниц позволяют бить своим оружием по территории России. Но есть обеспокоенность, что из-за этого российский диктатор Владимир Путин может прибегнуть к ударам ядерным оружием.

Британская газета The Times привела четыре варианта действий, к которым может прибегнуть Путин. В их числе не только ядерный удар.

Удары Украины по территории России могут переломить ход войны и помогут защитить Харьков благодаря поражению ракетных установок и самолетов.

Так что возможны четыре варианта развития событий:

ядерный удар по Украине — маловероятный, но на самом деле, как пишет газета, никто не исключает этой возможности, поскольку Путин неадекватен;

— маловероятный, но на самом деле, как пишет газета, никто не исключает этой возможности, поскольку Путин неадекватен; военная операция в Балтийском регионе и, к которой может прибегнуть Россия, чтобы проверить, применит ли НАТО 5 статью. Отметим, что статья 5 Североатлантического договора предусматривает, что в случае, если союзник по НАТО подвергнется вооруженному нападению, каждый член Альянса сочтет этот акт насилия вооруженным нападением на всех членов и предпримет действия, которые сочтет необходимым, чтобы помочь тому союзнику, который подвергся нападению;

и, к которой может прибегнуть Россия, чтобы проверить, применит ли НАТО 5 статью. Отметим, что статья 5 Североатлантического договора предусматривает, что в случае, если союзник по НАТО подвергнется вооруженному нападению, каждый член Альянса сочтет этот акт насилия вооруженным нападением на всех членов и предпримет действия, которые сочтет необходимым, чтобы помочь тому союзнику, который подвергся нападению; Владимир Путин может провести сильную мобилизацию россиян ;

; увеличение диверсий на Западе.

Напомним, в России разразились угрозы применить ядерное оружие по Украине и странам НАТО в случае, если по РФ будут наноситься удары западным вооружением. На то, что все больше западных стран дают Украине такое разрешение, запугиваниями отреагировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.